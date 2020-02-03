Два испанских исполнителя получают «Грэмми» 2020

В конкурсе «Лучший латинский поп-альбом» золотой граммофон получил еще один представитель Испании - Алехандро Санс.

«Грэмми» — музыкальная премия, которую по результатам голосования ежегодно присуждает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). В этом году на престижном музыкальном конкурсе с успехом были представлены работы испанских музыкантов. Церемония награждения «Грэмми» 2020 прошла в Лос-Анджелесе, пишет espanarusa.com.

Экспериментальный и концептуальный альбом, где в композициях Juro Que и Malamente особенно ярко ощущается влияние стиля фламенко, стал для молодой испанской исполнительницы Росалии очень успешным. За El Mal Querer она уже получила пять наград «Латинской Грэмми» в ноябре 2019 года. И вот новый успех.

Rosalía также была номинирована на премию «Лучший новый артист» (Best Revelation Artist). Эта категория – одна из четырех главных номинаций «Грэмми». Ранее ни один из испанских музыкантов не был в финале этого конкурса. В этот раз приз был присужден самой молодой участнице номинации - Билли Айлиш. Американская певица стала главным триумфатором вечера, получив призы в четырёх главных номинациях. В последний раз такой результат был у музыканта Кристофера Кросса в далеком 1981 году.

Розалия была не единственным испанским артистом-призёром церемонии. Алехандро Санс победил в конкурсе «Лучший латинский поп-альбом» за пластинку #Eldisco. Это была четвертая Грэмми, в которой Алехандро удостоился такой награды. До этого были отмечены альбомы No es lo mismo (2004), El tren de los momentos (2008) и Paraíso Express (2011). К перечню также нужно добавить 24 Grammy Latinos.

Росалия произнесла вдохновенную речь на испанском, каталонском и английском языках и сказала, что для неё большая честь получить награду, но самой захватывающей была возможность петь на церемонии награждения вживую, с «выступлением, вдохновленным фламенко».

Молодая певица воспользовался возможностью, чтобы ещё раз показать художественную ценность фламенко. «Эта музыка, по моему личному мнению, является самым прекрасным выражением искусства», - сказал она на последующей пресс-конференции. Росалия рассказала, что альбом El mal querer был для неё экспериментом, она делала его в течение двух лет, отдаваясь работе с любовью в сердце и не думала о том, что из этого получится.

В зале для прессы, получив свой трофей, Росалия говорила о том, что с гордостью идёт по стопам Хоакина Кортеса, который выступал вместе с Алисией Киз на «Грэмми» 2002. Она надеется, что не понадобится ждать еще 18 лет, для того чтобы здесь снова было фламенко.

Также интересно, что в номинации «Классическая музыка», статуэтки удостоилась украинская пианистка Надежда Шпаченко. Мишель Обама, супруга президента США Барака Обамы, получила «Грэмми» за «Лучший альбом разговорного жанра».