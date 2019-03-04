Два испанских пляжа вошли в число лучших в мире

Испанские пляжи в этом году получили более высокие оценки, чем в прошлом. Пляж La Concha занял четвертое место в глобальном рейтинге, в то время как в предыдущий раз он был шестым. Ses Illetes поднялся на тринадцатую позицию на мировом уровне и на четвертую – на европейском. Годом ранее пляж не числился в списке лучших в мире, а в Европе занимал девятую строчку, пишет noticia.ru.

Топ-10 лучших пляжей Испании, помимо La Concha и Ses Illetes, включает также Muro (Майорка), Playa de Cofete (Фуэртевентура), Playa de la Barrosa (Чиклана-де-ла-Фронтера), Playa del Duque (Тенерифе), Playa de Sotavento (Фуэртевентура), Playa de Las Canteras (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария), Playa de Bolonia (Тарифа), и Playa de Alcudia (Майорка).

В общей сложности рейтинг TripAdvisor, основанный на оценках и мнениях пользователей, включает 352 пляжа в мире. Лидером в этом году стал Baia do Sancho в Бразилии, а на втором месте – Varadero на Кубе.