Два испанских пляжа вошли в число лучших в мире

Понедельник, 04 Март 2019 Испания Испания

Два испанских пляжа вошли в число лучших в мире

Пляж La Concha в Сан-Себастьяне и Ses Illetes на острове Форментера вошли в число лучших пляжей мира, по версии портала TripAdvisor.

Испанские пляжи в этом году получили более высокие оценки, чем в прошлом. Пляж La Concha занял четвертое место в глобальном рейтинге, в то время как в предыдущий раз он был шестым. Ses Illetes поднялся на тринадцатую позицию на мировом уровне и на четвертую – на европейском. Годом ранее пляж не числился в списке лучших в мире, а в Европе занимал девятую строчку, пишет noticia.ru.

Топ-10 лучших пляжей Испании, помимо La Concha и Ses Illetes, включает также Muro (Майорка), Playa de Cofete (Фуэртевентура), Playa de la Barrosa (Чиклана-де-ла-Фронтера), Playa del Duque (Тенерифе), Playa de Sotavento (Фуэртевентура), Playa de Las Canteras (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария), Playa de Bolonia (Тарифа), и Playa de Alcudia (Майорка).

В общей сложности рейтинг TripAdvisor, основанный на оценках и мнениях пользователей, включает 352 пляжа в мире. Лидером в этом году стал Baia do Sancho в Бразилии, а на втором месте – Varadero на Кубе.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья