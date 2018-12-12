Два испанских ресторана попали в мировой топ-3 от Tripadvisor

Вслед за ним на третьей строчке разместился ресторан Celler de Can Roca в Жироне.

В топ-25 также вошел ресторан Azurmendi в Ларрабетсу (Бискайя), который занял 19 место.

На мировом уровне лучшим стал Au Crocodile во французском Страсбурге.

Ресторан баскского шеф-повара Мартина Берасатеги поднялся на три строчки по сравнению с прошлым годом, а ресторан братьев Рока – на семь строчек. Оба заведения имеют по три звезды Мишлен. Celler de Can Roca в 2018 году также стал вторым в Списке 50 лучших ресторанов мира, пишет noticia.ru.

Испания, наравне с Великобританией, Францией и Италией, лидирует по количеству заведений, включенных в мировой рейтинг, основанный на отзывах путешественников. Каждая из них представлена тремя ресторанами.

В европейский топ-25 также попал ресторан DSTgE в Мадриде, занявший 20 место, и Disfrutar в Барселоне – 21 место.