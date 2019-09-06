Два испанских рынка попали в мировой топ-10

Это рынок в Малаге El Mercado Central de Atarazanas и рынок на острове Тенерифе Mercado de Nuestra Señora de África. Решающими факторами стали качество продуктов и общая атмосфера на рынке, пишет noticia.ru.

Про рынок в Малаге The Guardian пишет: «Рынок находится в центре андалусской столицы. Здесь торгуют свежими местными продуктами. «Здание впечатляет, особенно огромная мозаика в конце зала». Авторов также поразило то, насколько красиво расставлены здесь фрукты и овощи. Кроме того, они выделили прилавки с рыбой и оливками.

Второй рынок тоже удивил их своих зданием, рядами с фруктами и овощами. И еще - морепродуктами. «Цвета и разнообразие поражают», - пишет издание.