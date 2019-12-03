Две талантливые испанки сделали модным традиционное арабское платье

Иногда нужно приехать из страны с другой культурой, чтобы оценить потенциал местной повседневной жизни. Как только в Саудовской Аравии начали ставить под сомнение обязательность длинного традиционного платья абайя, две талантливые испанки трансформировали его в модную одежду. Благодаря креативности Моники Суит и Белен Эрнандес-Манча, черное платье, скрывающее тело мусульманской женщины, из религиозного и культурного объекта превращается в модный аксессуар. В своей мастерской в городе Джидда на берегу Красного моря они создают новые модели, смешивая цвета и добавляя необычные элементы для отправки в магазины Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна.

Каждая из представительниц Андалусии имеют свою уникальную историю, которая связала их с арабской страной и привела к созданию творческого дуэта. Моника Суит, дизайнер интерьеров, приехала в Джидду восемь лет назад вместе со своим мужем, инженером, которого перевели туда по работе. Белен Эрнандес-Манча, журналист, специализирующаяся на корпоративной коммуникации, поселилась в том же городе после того, как вышла замуж за гражданина Саудовской Аравии. Но только три года назад их пути пересеклись. К тому времени Моника успела создать свою марку AdiosAmor по производству традиционных мужских сандалий (madas) в женском варианте. Белен начала создавать собственные яркие абайи, воспользовавшись швейной мастерской своей свекрови. После знакомства было решено создавать что-то вместе. Они подготовили первую коллекцию платьев абайя для ярмарки в январе 2017 года и продали все в первый же день. Это было началом создания их совместной марки Thaa. Название представляет собой английскую транскрипцию четвертой буквы арабского алфавита и произносится как za, пишет espanarusa.com.

«Мы не произвели никакой революции. Многие арабские женщины шили абайи дома, чтобы как-то разнообразить свой стиль. Таким примером является моя свекровь», - рассказывает Белен Эрнандес-Манча. Всегда существовали роскошные абайи, которые шились на заказ. Несколько лет назад молодые женщины начали заменять черные традиционные платья на синие или серые, а некоторые даже осмелились украсить их надписями, однако это вскоре подверглось осуждению. Моника и Белен несколько по-другому взглянули на эту одежду, добавив цвета и приблизив ее к летнему пальто, которое может также идеально подойти для вечерней прогулки по побережью Средиземного моря в их родной Испании. Выпуск первой коллекции как раз совпал с моментом смягчения социальных ограничений, которые касаются одежды в Саудовской Аравии, поэтому местные женщины стали позволять себе выходить в люди в более яркой одежде.

Каждое платье создается вручную чаще всего из льняных тканей разных цветов, которые закупаются в Саудовской Аравии и Испании. На местных базарах мастерицы ищут подходящую фурнитуру и аксессуары. Базар Эль-Балад в Джидде является основным пунктом их оффлайн продаж, новость о котором уже разносится местными модницами. Моника Суит и Белен Эрнандес-Манча, по очереди выступая в роли модели и фотографа, создают каталог своей коллекции на фоне дома-башни, построенного в конце XIX века великими торговцами города. Все фото готовятся специально для их профиля @thaa_ksa в Инстаграм, который набирает популярность как в Испании, так и в других странах Европы. Новость о необычной марке за два года разлетелась с огромной скоростью, принеся успех с более чем 5 000 проданных через интернет платьев. В течение священного месяца Рамадан они также производят традиционные мужские туники.

«Мы предлагаем ткани и принты, которые сильно отличаются от используемых местными брендами, что и объясняет наш успех в Саудовской Аравии. Также нам помогает тот факт, что мы единственные испанки, которые преобразовали национальную одежду. Это, как если бы две представительницы Саудовской Аравии создали бы в Испании бренд, выпускающий костюмы для фламенко», - отмечает Белен Эрнандес-Манча. В стране, где можно купить платье абайя за цену от 100 до 5000 риалов (примерно от 25 до 1 250 евро), одежда марки Thaa входит в категорию «доступная роскошь», цены на которую варьируются от 1000 до 1700 риалов. Они лично упаковывают каждое платья, добавляя к каждому заказу стильную карточку, на которой размещены советы по уходу, и помещая платье в тканевую сумку с логотипом компании, ароматизированную лавандой.