Две талантливые испанки сделали модным традиционное арабское платье

Вторник, 03 Декабрь 2019 Испания Испания

Две талантливые испанки сделали модным традиционное арабское платье

Вы все еще сомневаетесь, что можете воплотить любую мечту в реальность?

Иногда нужно приехать из страны с другой культурой, чтобы оценить потенциал местной повседневной жизни.  Как только в Саудовской Аравии начали ставить под сомнение обязательность длинного традиционного платья абайя, две талантливые испанки трансформировали его в модную одежду. Благодаря креативности Моники Суит и Белен Эрнандес-Манча, черное платье, скрывающее тело мусульманской женщины, из религиозного и культурного объекта превращается в модный аксессуар. В своей мастерской в городе Джидда на берегу Красного моря они создают новые модели, смешивая цвета и добавляя необычные элементы для отправки в магазины Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна.

Каждая из представительниц Андалусии имеют свою уникальную историю, которая связала их с арабской страной и привела к созданию творческого дуэта.  Моника Суит, дизайнер интерьеров, приехала в Джидду восемь лет назад вместе со своим мужем, инженером,  которого перевели туда по работе. Белен Эрнандес-Манча, журналист, специализирующаяся на корпоративной коммуникации, поселилась в том же городе после того, как вышла замуж за гражданина Саудовской Аравии. Но только три года назад их пути пересеклись. К тому времени Моника успела создать свою марку AdiosAmor по производству традиционных мужских сандалий (madas) в женском варианте. Белен начала создавать собственные яркие абайи, воспользовавшись швейной мастерской своей свекрови. После знакомства было решено создавать что-то вместе.  Они подготовили первую коллекцию платьев  абайя для ярмарки в январе 2017 года и продали все в первый же день. Это было началом создания их совместной марки Thaa. Название представляет собой английскую транскрипцию четвертой буквы арабского алфавита и произносится как za, пишет espanarusa.com.

«Мы не произвели никакой революции. Многие арабские женщины шили абайи дома, чтобы как-то разнообразить свой стиль. Таким примером является моя свекровь», - рассказывает Белен Эрнандес-Манча. Всегда существовали роскошные абайи, которые шились на заказ. Несколько лет назад молодые женщины начали заменять черные традиционные платья на синие или серые, а некоторые даже осмелились украсить их надписями, однако это вскоре подверглось осуждению. Моника и Белен несколько по-другому взглянули на эту одежду, добавив цвета и приблизив ее к летнему пальто, которое может также идеально подойти для вечерней прогулки по побережью Средиземного моря в их родной Испании. Выпуск первой коллекции как раз совпал с моментом смягчения социальных ограничений, которые касаются одежды в Саудовской Аравии, поэтому местные женщины стали позволять себе выходить в люди в более яркой одежде.

Каждое платье создается вручную чаще всего из льняных тканей разных цветов, которые закупаются в Саудовской Аравии и Испании. На местных базарах мастерицы ищут подходящую фурнитуру и аксессуары.  Базар Эль-Балад в Джидде является основным пунктом их оффлайн продаж, новость о котором уже разносится местными модницами. Моника Суит и Белен Эрнандес-Манча, по очереди выступая в роли модели и фотографа, создают каталог своей коллекции на фоне дома-башни, построенного в конце XIX века великими торговцами города. Все фото готовятся специально для их профиля  @thaa_ksa в Инстаграм, который набирает популярность как в Испании, так и в других странах Европы. Новость о необычной марке за два года разлетелась с огромной скоростью, принеся успех с более чем 5 000 проданных через интернет платьев. В течение священного месяца Рамадан они также производят традиционные мужские туники.

«Мы предлагаем ткани и принты, которые сильно отличаются от используемых местными брендами, что и объясняет наш успех в Саудовской Аравии. Также нам помогает тот факт, что мы единственные испанки, которые преобразовали национальную одежду. Это, как если бы две представительницы Саудовской Аравии создали бы в Испании бренд, выпускающий костюмы для фламенко», - отмечает Белен Эрнандес-Манча.  В стране, где можно купить платье абайя за цену от 100 до 5000 риалов (примерно от 25 до 1 250 евро), одежда марки Thaa входит в категорию «доступная роскошь», цены на которую варьируются от 1000 до 1700 риалов.  Они лично упаковывают каждое платья, добавляя к каждому заказу  стильную  карточку, на которой размещены советы по уходу, и помещая платье в тканевую сумку с логотипом компании,  ароматизированную лавандой.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)