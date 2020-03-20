Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса

19 марта в возрасте 59 лет умер работавший на национальном радио Испании Хосе Мария Кандела. Также от заболевания скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес, пишет gazeta.ru.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек, 86 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 245 тыс.