Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса

Пятница, 20 Март 2020 Испания Испания

Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса

Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации спортивной прессы.

19 марта в возрасте 59 лет умер работавший на национальном радио Испании Хосе Мария Кандела. Также от заболевания скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес, пишет gazeta.ru.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек, 86 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 245 тыс.

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