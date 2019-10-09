Джон Рам защитил титул на Открытом чемпионате Испании

На прошлой неделе в мадридском клубе Club de Campo Villa de Madrid прошёл Открытый чемпионат Испании.

Турнир проводится с 1912 года и пользуется заслуженным уважением у гольфистов, в основном у местных.

Самым успешным испанским игроком является Севе Баллестерос, который выиграл рекордные 50 титулов в Европейском туре, пишет golfmir.ru.

Пять раз он побеждал на «мэйджорах» и трижды на Open de Espana. Джон Рам пока отстаёт по всем показателям, в его активе нет ни одного «мэйджора» или даже победы на этапе WGC, но он определённо движется в верном направлении.

В воскресенье Рам оформил второй подряд титул на открытом чемпионате своей страны. Джон вышел на первое место после феерического раунда в субботу, когда он нанёс 63 удара (повторение рекорда поля). На первой девятке он не показал ничего особенного: 3 бёрди и 2 боги, а на второй Джон был неудержим: 5 бёрди и игл на лунке пар-4.

Рам не просто поднялся на вершину, но и получил комфортный перевес в пять очков. В воскресенье никто не сумел навязать ему настоящую борьбу, и Джон защитил титул, опередив Рафу Кабрера-Бейо (Rafael Cabrera-Bello) на те же пять очков.

Баллестеросу понадобилось провести 49 турниров, чтобы завоевать пять титулов Европейского тура. Раму хватило 39.

В последнее время испанец показывает невероятные результаты: он попал в топ-15 на 10 из последних 11 турниров. В мировом официальном рейтинге он поднялся на четвёртую строчку.

«С нетерпением жду следующего розыгрыша Открытого чемпионата Испании, чтобы, надеюсь, победить на этом турнире в третий раз подряд. Ни с чем не могу сравнить титул на Open de Espana. Испанцы обожают гольф, они каждый год с удовольствием посещают турнир. Не могу поверить, что столько людей приходят на поле, чтобы на нас посмотреть», - рассказал Рам по окончании турнира.

Рекордсменом по количеству титулов на Открытом чемпионате Испании является Анхель де ла Торре, который побеждал пять раз с 1916 по 1925 год. До де ла Торре Раму пока далеко, но в следующем году он попробует догнать Баллестероса, который выигрывал три раза.