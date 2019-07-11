Эффектный выход королевы Испании Летиции задает тренд

Четверг, 11 Июль 2019 Испания Испания

Эффектный выход королевы Испании Летиции задает тренд

Представительница испанской королевской семьи Летиция в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля.

Жена короля Испании посетила заседание Королевского совета по делам инвалидов и церемонию вручения премии "Королева Летиция 2018". События прошли в театре Корраль-де-Комедиас в городе Альмагро.

Для выхода стилисты Летиции подготовили яркое и смелое платье цвета фуксии бренда Carolina Herrera с открытыми руками.

Дополнили образ королевы Испании бежевые туфли-лодочки на каблуке Steve Madden с прозрачными вставками. Цена обуви на официальном сайте около 100 долларов. Добавили элегантности образу серьги от Tous, пишет 24tv.ua.

Что интересно, Летиция часто повторяет свои образы и примеряет наряды от демократичных брендов. К примеру, надевает одно платье, или же выходит в одной паре обуви несколько раз. Благодаря этому представительница королевской семьи стала близкой для испанцев.

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