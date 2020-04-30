Экс-премьеру Испании грозит штраф за нарушение карантина

Ранее телеканал La Sexta распространил видео, оказавшееся в его распоряжении, на котором видно, что Рахой занимается спортивной ходьбой. В Испании с 14 марта действует режим повышенной готовности, который накладывает жесткие ограничения на передвижение: на улицу можно выйти, только чтобы дойти до магазина или аптеки, добраться до работы, помочь людям, которые не могут обслуживать себя сами. Ограничения на занятия спортом будут сняты лишь со 2 мая, до сих пор они строго запрещены, пишет РИА Новости.

Национальная полиция провела проверку по поводу информации телеканала и направила свое заключение в представительство испанского правительства в сообществе Мадрид, которое принимает решения о штрафах по представлению полицейских протоколов.

Как сообщили источники агентства Efe в представительстве правительства, к Рахою "закон будет применяться так же, как в отношении любого гражданина". Нарушение карантина может обойтись экс-премьеру от 601 до 1500 евро штрафа. Решение можно опротестовать в течение пятнадцати дней.