Экс-спикер испанского парламента вылечилась от коронавируса

Об этом в понедельник, 23 марта, она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я хочу поделиться со всеми вами хорошими новостями: мне сделали ПЦР (метод полимеразной цепной реакции — один из способов диагностики. — Ред.) через 15 дней, и результат отрицательный», — написала Пастор.

Кроме того, она поблагодарила врачей за их усилия и преданность делу, пишет iz.ru.

О своем диагнозе Пастор узнала 11 марта. Тогда она рассказала, что у нее не зафиксировано лихорадки и других симптомов коронавирусной инфекции. Политик отметила, что будет лечиться дома.