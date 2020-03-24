Экс-спикер испанского парламента вылечилась от коронавируса

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Экс-спикер испанского парламента вылечилась от коронавируса

Бывший председатель конгресса депутатов Испании Ана Мария Пастор Хулиан вылечилась от коронавируса.

Об этом в понедельник, 23 марта, она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я хочу поделиться со всеми вами хорошими новостями: мне сделали ПЦР (метод полимеразной цепной реакции — один из способов диагностики. — Ред.) через 15 дней, и результат отрицательный», — написала Пастор.

Кроме того, она поблагодарила врачей за их усилия и преданность делу, пишет iz.ru.

О своем диагнозе Пастор узнала 11 марта. Тогда она рассказала, что у нее не зафиксировано лихорадки и других симптомов коронавирусной инфекции. Политик отметила, что будет лечиться дома.

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