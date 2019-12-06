Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Испании на 5,5%

Пятница, 06 Декабрь 2019 Испания Испания

Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Испании на 5,5%

Агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которому, Испания станет в наступающем году европейским лидером по росту цен на недвижимость.

В 2020 году испанская жилая недвижимость подорожает на 5,5%, считают аналитики Moody’s. Это больше, чем в любой из восьми европейских стран, отчёт по которым подготовило агентство. В Ирландии и Голландии рост составит 4,5%. В Германии и Португалии - 4%. Во Франции - 2,5%, в Великобритании - 0,7%. В Италии цены не изменятся, полагают эксперты.

Аналитики считают, что рынок недвижимости Испании сейчас переживает неплохие времена и готов противостоять ипотечному кризису. По крайней мере, ситуация гораздо лучше, чем 10 лет назад, подчеркивают они, пишет noticia.ru.

Moody's в своих прогнозах не ограничивается недвижимостью. Агентство также анализирует и другие экономические составляющие. И здесь для Испании всё гораздо хуже. По ожидаемому росту безработицы Испания занимает (и, как полагают эксперты, будет занимать в 2020 году) второе место во всём Евросоюзе. Хуже только Греция.

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