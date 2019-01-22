Электросамокатам могут запретить ездить по испанским трассам
Генеральная транспортная дирекция Испании рассматривает возможность ввести запрет на движение электрических самокатов по автомобильным трассам.
Кроме того, водителей электросамокатов могут обязать получить особый сертификат, отличающийся от обычного водительского удостоверения.
Такие изменения предусматриваются новым декретом о дорожном движении, который планируется ввести в первом полугодии 2019 года, пишет noticia.ru.
В последнем черновике законопроекта прописано определение индивидуальных средств передвижения. К ним отнесены транспортные средства «с одним или более колесами, предназначенные для одного человека, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, способные развивать максимальную скорость от 6 до 25 км/ч». Также указывается, что такие транспортные средства могут быть оборудованы только одним сидением при наличии системы автобалансировки. Под это определение, помимо электросамокатов, попадают сегвеи, минисегвеи, электрические моноциклы, гироскутеры, в том числе с колясками, и электроскейтборды. Эта категория не включает средства передвижения для спортивных соревнований или для людей с ограниченными физическими возможностями, а также устройства с рабочим напряжением более 240 В.
В дирекции отмечают, что быстрое распространение средств индивидуального передвижения, а также электрических велосипедов и других новых транспортных средств требует применения определенных требований и правил в целях безопасности.