Электросамокатам могут запретить ездить по испанским трассам

Кроме того, водителей электросамокатов могут обязать получить особый сертификат, отличающийся от обычного водительского удостоверения.

Такие изменения предусматриваются новым декретом о дорожном движении, который планируется ввести в первом полугодии 2019 года, пишет noticia.ru.

В последнем черновике законопроекта прописано определение индивидуальных средств передвижения. К ним отнесены транспортные средства «с одним или более колесами, предназначенные для одного человека, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, способные развивать максимальную скорость от 6 до 25 км/ч». Также указывается, что такие транспортные средства могут быть оборудованы только одним сидением при наличии системы автобалансировки. Под это определение, помимо электросамокатов, попадают сегвеи, минисегвеи, электрические моноциклы, гироскутеры, в том числе с колясками, и электроскейтборды. Эта категория не включает средства передвижения для спортивных соревнований или для людей с ограниченными физическими возможностями, а также устройства с рабочим напряжением более 240 В.

В дирекции отмечают, что быстрое распространение средств индивидуального передвижения, а также электрических велосипедов и других новых транспортных средств требует применения определенных требований и правил в целях безопасности.