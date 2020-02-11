Ericsson пропустит выставку MWC в Испании из-за коронавируса

Вспышка коронавируса 2019-nCoV привела к отмене многих массовых публичных мероприятий в Китае. Шведская компания Ericsson пошла дальше и отказалась от участия в выставке мобильной индустрии MWC, которая пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля, пишет regnum.ru.

«После тщательной внутренней оценки рисков компания Ericsson решила принять дополнительные меры предосторожности, отказавшись от участия в MWC Barcelona 2020, крупнейшем событии в телекоммуникационной отрасли… Стенды Ericsson ежегодно посещают тысячи людей, поэтому даже если риск невысок, то компания всё равно не может гарантировать здоровье и безопасность своих сотрудников и посетителей», — заявили в Ericsson.