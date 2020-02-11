Ericsson пропустит выставку MWC в Испании из-за коронавируса

Вторник, 11 Февраль 2020 Испания Испания

Ericsson пропустит выставку MWC в Испании из-за коронавируса

Ericsson отказался от участия в выставке потребительской электроники Mobile World Congress (MWC) 2020 года.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV привела к отмене многих массовых публичных мероприятий в Китае. Шведская компания Ericsson пошла дальше и отказалась от участия в выставке мобильной индустрии MWC, которая пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля, пишет regnum.ru.

«После тщательной внутренней оценки рисков компания Ericsson решила принять дополнительные меры предосторожности, отказавшись от участия в MWC Barcelona 2020, крупнейшем событии в телекоммуникационной отрасли… Стенды Ericsson ежегодно посещают тысячи людей, поэтому даже если риск невысок, то компания всё равно не может гарантировать здоровье и безопасность своих сотрудников и посетителей», — заявили в Ericsson.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)