ЕС подарит 509 испанским городкам бесплатный Интернет

Это небольшие муниципалитеты, каждый из которых получит по 15 тысяч евро.

Деньги пойдут на установку оборудования и его обслуживание. Бесплатная сеть WiFi охватит городские парки, больницы, музеи, библиотеки, бульвары и другие общественные места, пишет noticia.ru.

Cписок испанских городков, где вскоре появится бесплатный быстрый Интернет можно посмотреть ЗДЕСЬ.