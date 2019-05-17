ЕС подарит 509 испанским городкам бесплатный Интернет

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

ЕС подарит 509 испанским городкам бесплатный Интернет

Евросоюз выделяет средства на организацию бесплатного WiFi в 509 населенных пунктах Испании.

Это небольшие муниципалитеты, каждый из которых получит по 15 тысяч евро.

Деньги пойдут на установку оборудования и его обслуживание. Бесплатная сеть WiFi охватит городские парки, больницы, музеи, библиотеки, бульвары и другие общественные места, пишет noticia.ru.

Cписок испанских городков, где вскоре появится бесплатный быстрый Интернет можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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