ЕС поддержит Мадрид по статусу Гибралтара

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Испания Испания

ЕС поддержит Мадрид по статусу Гибралтара


ЕС окажет «полную поддержку» Мадриду в переговорах с Лондоном по Гибралтару.

Без договора по статусу Гибралтара невозможно соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.
Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов оказать «полную поддержку» правительству Испании в их переговорах с Великобританией по статусу Гибралтара, передает агентство Reuters .
«Полная поддержка Испании в ее переговорах с Великобританией на Гибралтаре, которые должны завершиться как можно скорее» , — заявил Барнье в Twitter .
По мнению Барнье, без договоренностей Лондона и Мадрида по Гибралтару невозможно «сохранение целостности Единого рынка» ЕС после Brexit , а без этого невозможно соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.

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