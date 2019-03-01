ЕС предупреждает Испанию о рисках роста госдолга

Европейская комиссия подчеркивает, что страна уязвима перед ростом государственного долга при высоком уровне безработицы. Также Евросоюз предупреждает о рисках, связанных с временной занятостью, в особенности среди молодежи.

Еврокомиссия представила доклад об экономике и реформировании в Испании, в котором отмечается, что высокие показатели внешнего и внутреннего долга по-прежнему представляют угрозу, несмотря на экономический рост.

Брюссель также прогнозирует сокращение дефицита в ближайшие годы, что позволит «поддерживать постепенное сокращение госдолга». В ноябрьском прогнозе Еврокомиссии говорилось о сокращении дефицита с 2,7% в 2018 году до 2,1% – в 2019 и 1,9% – в 2020, пишет noticia.ru.

Кроме того, Еврокомиссия видит необходимость в том, чтобы «управление финансами осуществлялось более устойчивым путем».

ЕС положительно оценил тенденцию к снижению безработицы, но обратил внимание на большое число временных контрактов. В Испании и ряде других стран ЕС доля молодежи в сегменте временной занятости превышает 60%. Также отмечается, что по статистике половина тех, кто заключил временный контракт, не может найти постоянного места работы.

Помимо отсутствия баланса в экономике, Еврокомисиия указывает на то, что в Испании политика по повышению потенциального роста внедряется медленно. Европейские эксперты добавляют, что по-прежнему наблюдаются пробелы в исследованиях, инновациях и регулировании предпринимательской деятельности, в особенности, в сфере услуг.