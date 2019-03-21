Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно

Четверг, 21 Март 2019 Испания Испания

Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно

В Испании официально наступила весна.

В этом году она будет более теплой и менее дождливой, чем обычно.

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), минувшая зима стала одной из самых теплых за последние годы. Средняя температура составила 8,7°C. Ушедший сезон также оказался одним из самых засушливых за последние 20 лет. Зимой было на 32% больше солнечных часов и в 20 раз больше пожаров.

Синоптики отмечают, что в ближайшие месяцы высока вероятность аномально теплой погоды по всей территории Испании, пишет noticia.ru.

Зимой осадков выпало вполовину меньше обычного – 98 мм, и весной прогнозируют сохранение этой тенденции. Метеорологи добавляют, что зимой максимальная средняя температура днем достигала 14,4°C, что на 2°C выше нормы для этого времени года. С другой стороны, минимальная средняя ночная температура была на 0,4°C ниже нормы, что сделало зиму 2019 года рекордной по разнице температур.

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