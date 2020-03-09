Этот февраль в Испании стал самым сухим и тёплым за последние 55 лет

Средняя температура воздуха составляла 11,5 градуса, а это на 5 градуса выше, чем обычно. Иногда столбики термометров поднимались до 17 градусов и выше. В зависимости от региона ситуация менялась. Например, на Балеарских и Канарских островах февраль выдался чрезвычайно тёплым, говорят синоптики.

Кроме того, минувший месяц стал аномально сухим. Так, в Испании в среднем выпало 9 литров осадков на квадратный метр. А норма составляет 53 литра, пишет noticia.ru.