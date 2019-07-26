Еврокомиссия подала в суд на Испанию и Болгарию

Еврокомиссия (ЕК) подала в Европейский суд юстиции иск против Испании и Болгарии за их неспособность выполнить европейские нормы по чистоте воздуха, пишет ТАСС.

Об этом сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по проблемам окружающей среды, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

"Еврокомиссия приняла сегодня решение подать в суд на Болгарию и Испанию за недостаточную чистоту воздуха. Болгария не смогла выполнить европейские нормы по содержанию в атмосфере диоксида серы (SO2), а Испания - диоксида азота (NO2)", - заявил он.

В случае Испании речь идет о недопустимо высоком уровне диоксида азота в воздухе в Мадриде и Барселоне. ЕК отмечает, что ежегодно из-за этого в Испании преждевременно умирают до 9 тыс. человек. По европейским нормам средний показатель предельно допустимого среднесуточного содержания диоксида азота в воздухе не должен превышать 0,04 мг на куб. м.