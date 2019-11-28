Еврокомиссия пригрозила Испании судом из-за радиоактивных отходов

Иначе на нее подадут в суд.

Европейская комиссия пригрозила Испании судебным иском. Он связан с обращением с радиоактивными отходами.

Как стало известно, досье планируется передать в суд Евросоюза, если Испания не примет в течение двух месяцев корректную национальную программу по обращению с радиоактивными отходами. Они должны соответствовать правилам ЕС, пишет fedpress.ru.

Отметим, что эти правила требуют выработать рамки для «обеспечения ответственного и безопасного обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами», пишет «Русская Испания». Кроме того, необходимо разработать механизмы, которые позволят обеспечивать высокий уровень безопасности при обращении с такими материалами. Это необходимо для того, чтобы защитить население от опасностей, связанных с ионизирующим излучением.