Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

Четверг, 16 Январь 2020 Испания Испания

Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

Нападающий «Локомотива» присоединился к команде на сборе в Испании.

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Фарфан прибыл в расположение железнодорожников сегодня утром. 35-летний футболист получил травму прошлым летом в сборной Перу и финальный этап восстановления проходит вместе с командой. На первой тренировке Фарфан работал в тренажерном зале в отеле по индивидуальной программе.

Индивидуально тренировались Борис Ротенберг, который также восстанавливается после повреждения, и голкипер Маринато Гилерме, прилетевший в Испанию позже остальных из-за задержки рейса из Бразилии. Вратарь в четверг должен начать работать на поле.

Вечером футболисты «Локомотива» прошли тест на выносливость: третий год подряд самым выносливым в команде стал защитник Михаил Лысов.

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