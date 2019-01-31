Фелипе VI навестил испанских военных в Ираке

Королю Испании Фелипе VI 30 января исполнился 51 год.

В день своего рождения монарх отправился с незапланированным визитом в Ирак, чтобы навестить испанских военнослужащих, которые участвуют в миссии НАТО.

На базе в Ираке испанские инструкторы занимаются подготовкой местных военных для борьбы с террористической организацией ДАИШ.

Самолет Испанских вооруженных сил приземлился в Багдаде в среду в 07:30 утра. Короля в поездке сопровождала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Дон Фелипе провел в стране около 10 часов. За это время он успел встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом и пообщаться с военными, пишет noticia.ru.

В королевском дворце пояснили, что монарх захотел провести день своего рождения именно таким образом, поскольку в этом году исполняется тридцать лет с момента первой отправки испанских военнослужащих для участия в зарубежных миссиях.

В Ираке испанский контингент насчитывает 551 человек. Эту цифру превышает лишь контингент в Ливане. В операции НАТО "Непоколебимая решимость", направленной против "Исламского государства", принимает участие 60 стран под руководством США.