Фиеста «Сан-Фермин» началась в Испании

Понедельник, 08 Июль 2019 Испания Испания

Фиеста «Сан-Фермин» началась в Испании

В Памплоне, на севере Испании, началась фиеста «Сан-Фермин».

Одно из главных развлечений – забег быков по улицам города. Перед быками бегут некоторые горожане.

Чествование покровителя Памплоны святого Фермина вызывает интерес не только у туристов, но и у зоозащитников, пишет euromag.ru.

В этом году за день до фиесты активисты устроили акцию протеста: обнаженные мужчины и женщины с рогами на головах легли в нарисованные посреди улицы фигуры быков. У них в спинах торчали искусственные ножи и шпаги, которыми матадоры убивают животных на корриде.

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