Фиеста «Сан-Фермин» началась в Испании

Одно из главных развлечений – забег быков по улицам города. Перед быками бегут некоторые горожане.

Чествование покровителя Памплоны святого Фермина вызывает интерес не только у туристов, но и у зоозащитников, пишет euromag.ru.

В этом году за день до фиесты активисты устроили акцию протеста: обнаженные мужчины и женщины с рогами на головах легли в нарисованные посреди улицы фигуры быков. У них в спинах торчали искусственные ножи и шпаги, которыми матадоры убивают животных на корриде.