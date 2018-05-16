Финал. «Олимпик» - «Атлетико»: перед матчем

КОГДА СОСТОИТСЯ ФИНАЛ?

Финал пройдет 16 мая. Матч начнется в 20:45 (19:45, Лиссабон) по центральноевропейскому времени.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ?

«Стад-де-Лион» расположен в десяти километрах к востоку от центра третьего по величине города Франции. Вмещает 56 500 зрителей. Новая арена, также известная как «Парк ОЛ», заменила «Жерлан» - домашний стадион «Лиона» с 1950 года. В Лионе прошли шесть матчей финальной стадии ЕВРО-2016.

КТО НОМИНАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН ФИНАЛА?

После апрельской жеребьевки 1/2 финала по административным причинам была проведена дополнительная жеребьевка, чтобы определить номинального хозяина финала. Им станет «Олимпик». Футболисты обеих команд могут сыграть в основной форме, но если цвета экипировки совпадут, номинальные гости («Атлетико») должны будут надеть запасную форму.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ?

Кубок, вручаемый за победу в Лиге Европы УЕФА, весит 15 килограммов, не имеет ручек и является самым тяжелым клубным трофеем Европы. Для футболистов и тренерского штаба команды-победительницы будет выделено 40 памятных медалей. Что немаловажно, победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

Главный тренер «Олимпика» Руди Гарсия:

У нас не слишком много шансов на победу, но мы выложимся по полной. Матч с «Атлетико» - большое событие для нас. Это клуб, который за последние четыре года играл в двух финалах Лиги чемпионов. Клуб, который не так давно выигрывал Лигу Европы. Но финал дома, во Франции, это для нас фантастическая возможность. Ни одна французская команда еще не выигрывала этот турнир. Было бы здорово стать первыми.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне:

Все обещает великолепный финал. «Олимпик» прибавлял по ходу турнира. Их тренер имеет богатый выбор состава и тонко понимает игру. Марсель очень опасен, особенно в полузащите и атаке. Матч будет тяжелый, это точно. Едва вылетев из Лиги чемпионов, мы тут же загорелись желанием выиграть этот турнир. Все стали называть нас фаворитами на выход в финал. Это повысило наше чувство долга и ответственности. И вот мы здесь.

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