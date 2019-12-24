Флан снова становится популярным десертом в ресторанах Испании

Фанаты испанского десерта говорят, что он на какое-то время исчезал из меню ресторанов, однако сейчас большинство ресторанов делают его королем десертов. Испанцам сливочно-карамельный вкус флана знаком с детства, т.к бабушки и мамы часто готовили его дома. При этом все с интересом заказывают этот десерт в ресторанах и кафе, потому что каждый шеф-повар делает свой флан особенным, экспериментируя с добавками.

Шеф-повар Пако Кирос стал одним из первых, кто вернул испанский десерт в меню своих ресторанов. Флан его ресторанов La Primera и Cañadío, расположенных в Мадриде, считается самым лучшим в Испании. Он готовится из сливок, яиц, молока, цедры лимона и апельсина. Шеф-повар не скрывает состав, но намекает на особую формулу смешения ингредиентов, которую он держит в секрете. Вкус нежного флана напоминает смесь заварного крема и панна-котты, а яркие цитрусовые нотки добавляют свежести, пишет espanarusa.com.

Ресторан El Señor Martín завоевал славу одного из лучших рыбных ресторанов Мадрида. Однако здесь специализируются и на приготовлении флана, ради которого гости приезжают из другого конца города. «Наш флан делается исключительно из яичных желтков куриц породы Galo celta и сливок, которые мы заказываем в сыроварне Fontona en Cudillero (Астурия)», - рассказывают в ресторане, добавляя, что они готовят десерт в паровой печи, чтобы свертывание происходило быстрее, и десерт становился более нежным. Его подают как горячим, так и холодным.

Шеф-повар ресторана Lakasa Сезар Мартин и его команда создают свой флан из овечьего молока, которое считается менее жирным, и яиц куриц, которые питаются только зерновыми культурами на одной из органических ферм в Толедо. Оригинальный способ приготовления делает их десерт особенно нежным.

В ресторане Bistronómika готовят флан с добавлением корицы, апельсиновой цедры и соли Maldon. Здесь считают, что соль делает ярким вкус остальных ингредиентов, поэтому она часто входит в состав многих десертов. До готовности флан доходит на водяной бане и подается с ванильным мороженым.