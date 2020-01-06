Forbes назвал три места в Испании, где приятно встретить старость

Понедельник, 06 Январь 2020 Испания Испания

Forbes назвал три места в Испании, где приятно встретить старость

Журнал Forbes составил список лучших уголков планеты для тех, кто решился на переезд уже в преклонном возрасте.

Испания представлена в нём тремя направлениями: Коста-дель-Соль, Бильбао и Коста-дель-Асаар.

Сегодня всё чаще пожилые люди переезжают в другую страну, что связано с ростом благосостояния и продолжительности жизни. Список Forbes ориентирован прежде всего на американских пенсионеров, но вполне может быть взят за ориентир и всеми остальными, пишет noticia.ru.

Испания вообще признана одной из самых комфортных стран для проживания пенсионеров. Forbes объясняет это прекрасным климатом, качественной медициной, низким уровнем преступности и не самым сложным получением вида на жительство. А главное, подчеркивают авторы, Испания - «одна из самых дешёвых стран Европы».

Особое внимание эксперты советуют обратить на следующие три направления: Коста-дель-Соль, Бильбао и Коста-дель-Асаар. В качестве примера приводится Торремолинос (Коста-дель-Соль), где мирно сосуществуют представители 100 национальностей, а на иностранцев приходится 13% всего населения.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)