Футболист «Жироны» заразился коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. При этом имя игрока не называется.

«Жирона» подтверждает, что футболист клуба сдал положительный результат на COVID-19, после того как у него появились симптомы коронавируса», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Жирона» выступает в Сегунде, втором по силе футбольном дивизионе Испании. На данный момент в стране введен общенациональный карантин, в рамках которого запрещено проведение любых массовых мероприятий. Футбольный сезон также приостановлен на неопределенный срок. «Жирона» на момент паузы занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды и отстает от лидера первенства - «Кадиса» - на девять очков, пишет gazeta.ru.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. На данный момент количество заболевших во всем мире превышает 442 тысячи человек, а 20418 людей скончались от болезни. Испания является четвертой страной в мире по количеству зараженных: 47,6 тысяч людей заболели, 3434 - умерли.