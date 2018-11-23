Где купить лучший рождественский кулич в Испании

Каждый год мы узнаем, где можно найти лучший круассан, испеченный в Испании, но в этом году сладкоежки могут радоваться: вместе с лучшим круассаном Кондитерская школа Барселоны Gremio (EPGB) решила выбрать еще и лучший рождественский кулич.

Международное жюри присудило победу кондитерской Ochiai в Барселоне. Были учтены внешний вид изделия, вид в разрезе, его запах, текстура, вкус. Участие в конкурсе принимали 30 кондитерских по всей стране. Победитель, помимо признания, получил еще и чек на 1000 евро, пишет espanarusa.com.

Кулич-победитель выпекала команда Ochiai под руководством шеф-повара Jordi Morelló. Пекарня в 1983 году основал японец Takashi Ochiai, поселившийся в Барселоне в 1980-х годах после обучения в разных странах Европы. Дуэт Ochiai-Morelló уже привел кондитерскую к победе в 2013 году в другом конкурсе. Morelló обучался в EPGB и в школе гостеприимства и туризма La Caparrella (Lleida).

Конкурс на лучший Panettone начали проводить в 2016 году в результате резкого увеличения спроса на эти кондитерские изделия, а школа Gremio подсчитала, что продажа куличей за последние пять лет увеличилась в 10 раз.

Членами жюри конкурса этого года стали победитель конкурса прошлого года Oriol Balaguer, президент школы Gremio Elies Miró, президент Совета директоров школы Gremio Pere Camps и главный редактор журнала Dulcypas Alberto Ruiz.