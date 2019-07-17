Где в Испании лучше покупать фрукты и овощи?

Среда, 17 Июль 2019 Испания Испания

Где в Испании лучше покупать фрукты и овощи?

Испанская организация по защите прав потребителей (OCU) проверила качество овощей и фруктов в 67 торговых точках в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Севилье.

Закупки были сделаны в 32 супермаркетах, 10 рынках, 12 гипермаркетах и 10 магазинчиках, торгующих фруктами и овощами. Продуктовая корзина состояла из помидоров, бананов, груш, яблок и клубники. Во всех точках были куплены фрукты и овощи одного и того же сорта, чтобы результаты получились максимально объективными. Учитывались цена, внешний вид, вкус, а также обслуживание, пишет noticia.ru.

Выяснилось, что для покупки фруктов и овощей в Испании лучше всего подходит сеть супермаркетов Ahorramás. На втором месте - сеть Aldi. На третьем - супермаркеты MAS. Самые низкие цены - в небольших уличных магазинчиках. За исключением Барселоны. Из супермаркетов низкими ценами отличились Lidl, Eroski, Alcampo, Dia y Vidal.

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