Где в Испании лучше покупать фрукты и овощи?

Закупки были сделаны в 32 супермаркетах, 10 рынках, 12 гипермаркетах и 10 магазинчиках, торгующих фруктами и овощами. Продуктовая корзина состояла из помидоров, бананов, груш, яблок и клубники. Во всех точках были куплены фрукты и овощи одного и того же сорта, чтобы результаты получились максимально объективными. Учитывались цена, внешний вид, вкус, а также обслуживание, пишет noticia.ru.

Выяснилось, что для покупки фруктов и овощей в Испании лучше всего подходит сеть супермаркетов Ahorramás. На втором месте - сеть Aldi. На третьем - супермаркеты MAS. Самые низкие цены - в небольших уличных магазинчиках. За исключением Барселоны. Из супермаркетов низкими ценами отличились Lidl, Eroski, Alcampo, Dia y Vidal.