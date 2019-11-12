Где в Испании самые высокие зарплаты?

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Испания Испания

Где в Испании самые высокие зарплаты?

Национальный институт статистики (INE) выяснил, в каких регионах Испании самые высокие зарплаты, а в каких - самые низкие.

В среднем по стране, согласно данным INE, испанцы получают 1944 евро в месяц. Это почти на 3% больше, чем год назад. При этом зарплаты могут значительно отличаться в зависимости от автономного сообщества, пишет noticia.ru.

Так, меньше всех получают жители Эстремадуры. Примерно 1612 евро в месяц. Далее идут Канарские острова (1679 евро) и Андалусия (1749 евро).

Самые высокие зарплаты - в Мадриде (2265 евро) и Стране Басков (2242 евро). На третьем месте Каталония (2068 евро).

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