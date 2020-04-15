Глава Федерации футбола Испании подозревается в подделке документов

Ранее СМИ сообщали, что Рубиалес и генеральный секретарь Андреу Кампс вызваны в суд по подозрению в фальсификации документов. Сообщалось, что Рубиалес хотел включить в число членов генеральной ассамблеи 19 человек, которые имели бы право принять участие в выборах президента, запланированных на 2020 год. Для этого ему было необходимо получить одобрение от Административного спортивного трибунала (TAD) и Высшего совета по спорту (CSD). По данным СМИ, TAD отверг это предложение, а CSD рекомендовал снизить количество потенциальных новых членов с 19 до 5. При этом Кампс якобы внес в реестр CSD свидетельство, в котором он заверил, что генеральная ассамблея дала согласие на включение в состав новых членов и изменение устава. Это, по версии СМИ, и послужило одной из причин возникновения скандала, пишет РИА Новости.

В последовавшем контрзаявлении RFEF сообщила, что генеральная ассамблея организации одобрила предложение расширить количество членов ассамблеи на 19 человек в июне прошлого года. 16 декабря до членов ассамблеи были доведены изменения, внесенные в соответствии с соглашениями, принятыми летом.

RFEF также настаивает, что информация о фальсификации в документации свидетельствует о намерении нанести ущерб интересам действующего президента организации Рубиалеса. Юридические службы организации оставляют за собой право на ответные действия в отношении заявителя, коим в обращении RFEF значится глава Федерации футбола Мадрида Пако Диес. При этом подобные выпады Диеса в год выборов в RFEF считают "не случайными".