Глава Федерации футбола Испании подозревается в подделке документов

Среда, 15 Апрель 2020 Испания Испания

Глава Федерации футбола Испании подозревается в подделке документов

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем сайте опровергает информацию о фальсификации документов организации главой RFEF Луисом Рубиалесом.

Ранее СМИ сообщали, что Рубиалес и генеральный секретарь Андреу Кампс вызваны в суд по подозрению в фальсификации документов. Сообщалось, что Рубиалес хотел включить в число членов генеральной ассамблеи 19 человек, которые имели бы право принять участие в выборах президента, запланированных на 2020 год. Для этого ему было необходимо получить одобрение от Административного спортивного трибунала (TAD) и Высшего совета по спорту (CSD). По данным СМИ, TAD отверг это предложение, а CSD рекомендовал снизить количество потенциальных новых членов с 19 до 5. При этом Кампс якобы внес в реестр CSD свидетельство, в котором он заверил, что генеральная ассамблея дала согласие на включение в состав новых членов и изменение устава. Это, по версии СМИ, и послужило одной из причин возникновения скандала, пишет РИА Новости.

В последовавшем контрзаявлении RFEF сообщила, что генеральная ассамблея организации одобрила предложение расширить количество членов ассамблеи на 19 человек в июне прошлого года. 16 декабря до членов ассамблеи были доведены изменения, внесенные в соответствии с соглашениями, принятыми летом.

RFEF также настаивает, что информация о фальсификации в документации свидетельствует о намерении нанести ущерб интересам действующего президента организации Рубиалеса. Юридические службы организации оставляют за собой право на ответные действия в отношении заявителя, коим в обращении RFEF значится глава Федерации футбола Мадрида Пако Диес. При этом подобные выпады Диеса в год выборов в RFEF считают "не случайными".

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)