Глава Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса

Сообщение о болезни Торры поступили 16 марта, когда его анализ на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщили в правительстве Каталонии, несмотря на то, что формально Торра был выписан, он продолжит находиться в своей резиденции в Барселоне, следуя "строгим указаниям соблюдения изоляции, полученными всеми гражданами, а также по медицинским показаниям". В связи с этим он будет и дальше дистанционно осуществлять свои обязанности, пишет РИА Новости.

"Мне сказали, что я вылечился от COVID-19. Я хочу выразить благодарность за поддержку, полученную в этот период", - написал Торра в Twitter.

Среди испанских политиков много тех, кому официально диагностирован коронавирус. COVID-19 был выявлен у двух членов правительства - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. Также коронавирус подтвержден у председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и других политиков.