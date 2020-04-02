Глава Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса

Четверг, 02 Апрель 2020 Испания Испания

Глава Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса

Глава каталонского женералитета Ким Торра вылечился от коронавируса, новый анализ политика на COVID-19 показал отрицательный результат.

Сообщение о болезни Торры поступили 16 марта, когда его анализ на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщили в правительстве Каталонии, несмотря на то, что формально Торра был выписан, он продолжит находиться в своей резиденции в Барселоне, следуя "строгим указаниям соблюдения изоляции, полученными всеми гражданами, а также по медицинским показаниям". В связи с этим он будет и дальше дистанционно осуществлять свои обязанности, пишет РИА Новости.

"Мне сказали, что я вылечился от COVID-19. Я хочу выразить благодарность за поддержку, полученную в этот период", - написал Торра в Twitter.

Среди испанских политиков много тех, кому официально диагностирован коронавирус. COVID-19 был выявлен у двух членов правительства - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. Также коронавирус подтвержден у председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и других политиков.

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