Глава Китая Си Цзиньпин остановился на острове Тенерифе

Остров Тенерифе, самый большой из архипелага Канарских островов, стал местом, где президент России Владимир Путин и его китайский коллега сделали остановку, возвращаясь в свои страны из Бразилии. Они принимали участие в ежегодном 11-м саммите БРИКС, группы, состоящей из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. В отличие от президента Владимира Путина, который оставался в самолете в течение 40 минут, пока длились технические работы, «верховный лидер» Китая воспользовался возможностью познакомиться с островом.

Boeing Jumbo 747 с Си Цзиньпином на борту прибыл через несколько часов после президента России. О своем приезде председатель Китайской народной республики сообщил испанским властям за несколько недель до прибытия, поэтому был активирован протокол безопасности для приема главы иностранного государства. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности, для обеспечения которых часть охраны главы руководителя Китая прибыла на остров отдельным рейсом за день до приезда своего патрона. Охрана руководителя Китая состояла из ста человек и около двадцати бронированных автомобилей, пишет espanarusa.com.

У трапа самолёта Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань встречали представители испанских властей в составе главы правительства Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, главы Совета острова Тенерифе Педро Мартина, председателя правительства Канарских островов Хуана Сальвадора Леона и мэра города Гранадилья-де-Абона Хосе Доминго Регаладо. Анхель Виктор Торрес поблагодарил высокого китайского гостя за визит и подарил ему две книги об искусстве Канарских островов и природных зонах архипелага.

Затем гигантский кортеж отправился в отель Ritz-Carlton Abama, расположенный в муниципалитете Гия-де-Исора на юге острова. Минутами ранее, в 20:00, Гражданская гвардия остановила движение транспорта по автомагистрали, дав возможность многочисленной китайской делегации на полной скорости проехать к гостиничному комплексу. Национальная полиция Испании, Гражданская гвардия и машины скорой помощи сопровождали колонну. Через 10 минут шоссе вновь открыли для движения. Многочисленные туристы собрались вдоль дороги, чтобы увидеть проезжавшую делегацию.

При составлении программы пребывания на острове ,Глава китайского государства не отступил от традиционных туристических маршрутов простых путешественников, привлекаемых достопримечательностями Тенерифе, а также набирающей популярность испанской гастрономии. Возможно, в связи с этим, выбор комплекса Ritz-Carlton Abama, где расположено несколько ресторанов со звездой Мишлен, был не случайным.

Утром визит продолжился посещением национального парка Тейде, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы добраться до парка, кортеж главы Китая проехал по южной части автомагистрали, в частности через районы Вилафлор и Чио. Доступ к национальному парку был закрыт для публики с 10:00 до 17:00. Аналогичным образом была закрыта общественная канатная дорога на Тейде. После того, как высокий гость осмотрел достопримечательности, шоссе снова закрыли, чтобы делегация во главе с Си Цзиньпином смогла вернуться в аэропорт.

Это не первый случай, когда глава КНР совершает частный визит на Канарские острова. После участия в саммите БРИКС в 2016 году, Си Цзиньпин уже оставался на сутки на Гран-Канарии, другом острове Канарской гряды. Прелести Канарского архипелага привлекают и других лидеров иностранных государств. Наиболее ярким примером является действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая несколько лет подряд летом отдыхает на острове Ла Гомера и возможно свяжет с этим местом свою жизнь после ухода с должности федерального канцлера Германии.