Глава Mercedes-Benz в Испании приговорен к году тюрьмы

Кроме того, Титоса лиши прав на два года.

Титос за рулем спортивного автомобиля неосторожно обогнал другую машину, чем спровоцировал ДТП и поставил под угрозу жизнь водителя. Обвинения были предъявлены и сыну Титоса, который в момент аварии управлял другим спорткаром. Но суд оправдал его, признав, что он не причастен к ДТП, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года, когда Титос и его сын тестировали спорткары Mercedes на горной дороге. Оба ехали с нарушениями и на высокой скорости, подрезая других участников дорожного движения. Из-за этого водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал с трассы, врезавшись в скалу.