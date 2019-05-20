Глава Mercedes-Benz в Испании приговорен к году тюрьмы

Понедельник, 20 Май 2019 Испания Испания

Глава Mercedes-Benz в Испании приговорен к году тюрьмы

Гендиректор испанского представительства Mercedes-Benz и завода в Виктории Эмилио Титос приговорен к одном угоду лишения свободы за опасное вождение.

Кроме того, Титоса лиши прав на два года.

Титос за рулем спортивного автомобиля неосторожно обогнал другую машину, чем спровоцировал ДТП и поставил под угрозу жизнь водителя. Обвинения были предъявлены и сыну Титоса, который в момент аварии управлял другим спорткаром. Но суд оправдал его, признав, что он не причастен к ДТП, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года, когда Титос и его сын тестировали спорткары Mercedes на горной дороге. Оба ехали с нарушениями и на высокой скорости, подрезая других участников дорожного движения. Из-за этого водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал с трассы, врезавшись в скалу.

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