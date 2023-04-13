Глава МИД Испании начал турне по балканским странам

Четверг, 13 Апрель 2023 Испания Испания

Глава МИД Испании начал турне по балканским странам

Министр иностранных дел Испании начал свое турне по Сербии, Боснии и Герцеговине, Албании и Северной Македонии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес начал свое турне по Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ), Албании и Северной Македонии для того, чтобы сказать им, что Испания, взяв на себя председательство в ЕС 1 июля, поддержит их усилия по присоединению к блоку из 27 стран.

«Во время турне по Балканам он сообщит о возобновившемся интересе Испании к этому региону и желании поддержать вступление этих стран в ЕС, а также представит им основные черты испанского председательства в ЕС», — говорится в заявлении.

1 июля Испания примет шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС от Швеции. Во время своего турне по Юго-Восточной Европе Альбарес подпишет меморандум о взаимопонимании с каждой из четырех стран с целью укрепления сотрудничества в процессе европейской интеграции.

Сербия, Босния и Герцеговина, Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. За последние десять лет ЕС не расширился, более того, Великобритания вышла из ЕС.
Сербия станет первой остановкой испанского министра, где он подпишет меморандум о взаимопонимании с сербским министром по вопросам европейской интеграции Таней Мишчевич.

13 апреля Альбарес отправится из Белграда в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, где, среди прочего, посетит библиотеку, построенную при поддержке Испании.
В пятницу он будет в Тиране, где встретится с министром иностранных дел Албании, и в тот же день встретится с министром иностранных дел Македонии в Скопье. Они также будут проинформированы о диалоге между Белградом и Приштиной по Косово. Испания — одна из пяти стран ЕС, не признавших независимость Косово.

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