Глава МИД Испании начал турне по балканским странам

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес начал свое турне по Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ), Албании и Северной Македонии для того, чтобы сказать им, что Испания, взяв на себя председательство в ЕС 1 июля, поддержит их усилия по присоединению к блоку из 27 стран.

«Во время турне по Балканам он сообщит о возобновившемся интересе Испании к этому региону и желании поддержать вступление этих стран в ЕС, а также представит им основные черты испанского председательства в ЕС», — говорится в заявлении.

1 июля Испания примет шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС от Швеции. Во время своего турне по Юго-Восточной Европе Альбарес подпишет меморандум о взаимопонимании с каждой из четырех стран с целью укрепления сотрудничества в процессе европейской интеграции.

Сербия, Босния и Герцеговина, Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. За последние десять лет ЕС не расширился, более того, Великобритания вышла из ЕС.

Сербия станет первой остановкой испанского министра, где он подпишет меморандум о взаимопонимании с сербским министром по вопросам европейской интеграции Таней Мишчевич.

13 апреля Альбарес отправится из Белграда в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, где, среди прочего, посетит библиотеку, построенную при поддержке Испании.

В пятницу он будет в Тиране, где встретится с министром иностранных дел Албании, и в тот же день встретится с министром иностранных дел Македонии в Скопье. Они также будут проинформированы о диалоге между Белградом и Приштиной по Косово. Испания — одна из пяти стран ЕС, не признавших независимость Косово.