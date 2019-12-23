Главную лотерею года разыграли в Испании

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Испания Испания

Главную лотерею года разыграли в Испании

Главный приз рождественской испанской лотереи «Эль-Гордо», разделен между обладателями билетов с номером 26.950 из Таррагоны, Саламанки и Аликанте.

Между ними поделят 4 млн евро. В общей сложности размер призового фонда составил 2,38 млрд евро. Все премии в размере более 2 500 евро облагаются налогом в размере 20%.

В этом году больше всего выигрышных билетов сосредоточено в Каталонии и Мадриде. Мелилья по-прежнему остаётся регионом, где ещё ни разу никто не выиграл «Эль-Гордо».

Счастливчики уже могут забрать свой выигрыш. Если он не превышает 3000 евро, можно прийти за ним в любой офис лотереи. Более крупные суммы выдают отделения банков, сообщает noticia.ru. 

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