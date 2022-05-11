Главу разведки Испании уволили из-за шпионажа за политиками

Власти Испании отправили в отставку главу Национального разведывательного центра Испании Пас Эстебан после шпионского скандала, в рамках которого за десятками политиков шла слежка с помощью шпионской программы для телефонов Pegasus. Об этом сообщают источники агентства Reuters, а также изданий El País и El Español.

По данным изданий, власти приняли решение еще несколько дней назад, но официально о нем было заявлено во вторник в ходе пресс-конференции министра обороны Маргариты Роблес.

Пас Эстебан была назначена на должность руководителя CNI 31 января 2020 года и стала первой женщиной, возглавившей испанские спецслужбы.