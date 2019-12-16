Главы МИД Южной Кореи и Японии встретились в Испании

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

Главы МИД Южной Кореи и Японии встретились в Испании

В Мадриде состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Японии.

15 декабря в Мадриде в рамках встречи министров иностранных дел АСЕМ (форум «Азия — Европа», объединяющий страны Восточной Азии и Европы) состоялась 10-минутная встреча глав МИД Южной Кореи и Японии.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства, пишет regnum.ru.

По их словам, Кан Гён Хва и Мотэги Тосимицу обсудили ряд вопросов, включая экспортные ограничения и «ядерную проблему».

Глава МИД Южной Кореи приветствовала проведение переговоров представителей двух стран по вопросам экспортных ограничений, проходивших в Токио в тот же день.

Кроме того, стороны договорились о расширении сотрудничества по вопросу предотвращения ядерной программы КНДР, а также продолжить подготовку к встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках трехстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии, который пройдет в китайском Чэнду 23−24 декабря.

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