Google запускает в Испании виртуального помощника Nest Hub

Простые вопросы для виртуального помощника часто требуют наглядного ответа.

Технологические гиганты знают об этом и создают новые «умные» помощники для дома, которые способны помочь с ведением домашнего хозяйства даже в тот момент, когда руки заняты и нет возможности искать видео в интернете. Компания Amazon уже запустила в Испании виртуальный помощник с дисплеем Echo Show. Теперь любители современных технологий ожидают, каким же будет ответ Google. Устройство от Google имеет семидюймовый экран, который позволяет, кроме всего остального, также просматривать фотографии в Google Fotos и воспроизводить видео на Youtube.

«С помощью голосовых команд вы можете активировать все функции, расширив возможности за счет визуального контента», – объяснил Андрес Леонардо Мартинес, ответственный за сотрудничество с разработчиками Google в Испании на презентации устройства в Мадриде. Начиная с прошлого четверга устройство доступно в предварительной продаже в Испании. Оно представлено в светлом и темном цвете и стоит 129 евро. С 12 июня оно поступит в широкую продажу по всей Испании. Цель Google – обеспечить удобное управление процессами в доме. С этой целью устройство помогает управлять подключенными устройствами, такими как светильники, камеры и электронные приборы. Можно будет попросить Nest Hub включить чайник или телевизор, поменять интенсивность освещения в комнате или воспроизвести музыку на всех подключенных динамиках в доме, пишет espanarusa.com.

Помощника можно запрограммировать так, что каждый раз, когда произносится определенное слово или фраза, он выполняет ряд действий по умолчанию. Например, после фразы Доброе утро, устройство сообщает хозяину время, погоду, планы на день, свежие новости или время, необходимое для того, чтобы добраться на работу с учетом пробок. Google Nest Hub способен распознавать до шести разных голосов и устанавливать персональные программы для каждого из них. В нем также есть функция переводчика, которая в режиме реального времени осуществляет переводы на более чем 20 языков. Среди них китайский, русский, датский и немецкий. Кроме того, когда устройство находится в режиме ожидания, оно может работать как фоторамка, отражая выбранные изображения пользователя из Google Fotos.

Устройство предназначено для размещения в любом домашнем пространстве, от кухонной столешницы до прикроватной тумбочки. На передней панели есть два высокочувствительных микрофона, чтобы пользователь мог задавать команды из любого места в комнате, а также специальный датчик, который адаптирует яркость экрана к окружающей среде, в которой он находится. На задней панели можно найти вкладку, позволяющую пользователю отключить микрофон.

На данном этапе все виртуальные помощники находятся в центре внимания. Некоторые эксперты по конфиденциальности и защите данных предупреждают, что использование таких устройств не гарантирует конфиденциальность пользователей. В последние годы такого типа устройства были активированы по ошибке несколько раз. Тем не менее, менеджер по связям с разработчиками Google в Испании гарантирует, что Google Nest Hub не обрабатывает информацию, которая не начинается словами Ok Google. Кроме того, он подчеркивает, что пользователь может удалить, отменить и изменить информацию, которая собирается в разделе Моя деятельность. Однако на данный момент на устройстве нет функции, позволяющей автоматически удалять разговоры пользователей. При этом конкурент Amazon несколько дней назад объявил о новой функции для голосового удаления записей за определенный день.

Технологические гиганты объясняют, что они хранят записи разговоров пользователей для того, чтобы улучшить работу системы. При этом они не совсем понятно разъясняют своим пользователям информацию о том, как используются эти аудиозаписи и кому доступна эта информация. Bloomberg в апреле опубликовал новость о том, что тысячи сотрудников Amazon по всему миру ежедневно прослушивают случайные разговоры, которые пользователи ведут с голосовым помощником Alexa. Эксперты Google также признали, что сотрудники могут получить доступ к некоторым фрагментам аудиозаписей с целью дальнейшего улучшения сервиса, но не дали более подробной информации об этом.

Андрес Леонардо Мартинес на презентации Nest Hub в Мадриле в прошлый четверг пояснил, что аудиозаписи могут прослушиваться только тогда, когда пользователь ранее согласился с пунктом «участвовать в экспериментальной группе для улучшения системы». Фактически, он утверждает, что, если пользователь не согласился с этим пунктом, его записи не может прослушать ни один сотрудник Google.