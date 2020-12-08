Горнолыжные курорты Андорры откроются в январе

Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января, сообщил глава правительства страны Хавьер Эспот.

"Это очень взвешенное решение и согласованное с сектором. Думаем, что оно лучшее, которое мы могли принять, как с санитарной точки зрения, так и экономической и социальной", — заявил он и добавил, что оно соотносится с аналогичными мерами, принятыми рядом других европейских стран.

Глава ассоциации Ski Andorra, объединяющей горнолыжные курорты Андорры, Франсеск Камп также назвал его "лучшим из возможных".

Решение Андорра приняла после того, как испанское правительство ввело ограничение на передвижение между всеми автономными сообществами с 23 декабря по 6 января. А каталонские власти объявили, что не перейдут с понедельника на следующую стадию снятия карантинных мер, как было запланировано. Это означает, что передвижение между муниципалитетами Каталонии останется ограниченным.

Для княжества Андорра, которое не имеет прямого авиасообщения с другими государствами, а только сухопутную границу с Испанией (через Каталонию) и Францией, зимний туризм является одним из основных источников дохода: сфера услуг составляет 80% ВВП. Население Андорры — 76 тысяч человек. Ежегодно до эпидемии это карликовое государство посещали около девяти миллионов туристов.