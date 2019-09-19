Городок на востоке Испании засыпало градом

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Испания Испания

Городок на востоке Испании засыпало градом

Муниципалитет Вилафранка в провинции Кастельон (Валенсия) покрылся слоем града.

В сообщении городских властей отмечается, что за последние сутки град выпадал дважды. Всего выпало 70 литров осадков на квадратный метр. И это меньше чем за два часа, пишет noticia.ru.

Обошлось без серьезных инцидентов. Но оказался затоплен внутренний двор Дома культуры. Улицы Вилафранки какое-то время оставались белыми от слоя града. По словам мэра Сильвии Колом, от серьезных последствий горожан уберег новый коллектор.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья