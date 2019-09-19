Городок на востоке Испании засыпало градом

В сообщении городских властей отмечается, что за последние сутки град выпадал дважды. Всего выпало 70 литров осадков на квадратный метр. И это меньше чем за два часа, пишет noticia.ru.

Обошлось без серьезных инцидентов. Но оказался затоплен внутренний двор Дома культуры. Улицы Вилафранки какое-то время оставались белыми от слоя града. По словам мэра Сильвии Колом, от серьезных последствий горожан уберег новый коллектор.