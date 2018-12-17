Государственные автобаны в Испании будут бесплатными по ночам

В остальное время суток плата по-прежнему будет взиматься, но проезд станет на 30% дешевле, чем это было ранее.

Как отметил министр развития Испании Хосе Луис Абалос, решение направлено на то, чтобы задействовать малоиспользуемую инфраструктуру и частично разгрузить другие трассы. Также, по его словам, эти меры позволят повысить общие доходы.

Через полгода результаты инициативы будут проанализированы, чтобы оценить ее эффективность, пишет noticia.ru.

«Скидки» вводятся на автодорогах, которые перешли в ведение Государственного общества наземной транспортной инфраструктуры (SEITTSA): R-2 Мадрид-Гвадалахара, R-3 Мадрид-Арганда-дель-Рей, R-4 Мадрид-Оканья, а также Оканья-Ла-Рода, R-5 Мадрид-Навалькарнеро. Кроме того, изменения коснутся дороги в аэропорт в Барахасе, трассы Мадрид-Толедо, кольцевой дороги вокруг Аликанте, трассы A-7 Эльче-Кревильенте в той же провинции и трассы AP-7 Картахена-Вера в Мурсии и Альмерии.