Государство «спасет» телефонные будки в Испании

Таким образом всем гражданам, независимо от их местонахождения, гарантируется возможность пользования качественными услугами связи по доступной цене. Согласно правилам, на данный момент в каждом муниципалитете должен быть как минимум один общественный телефон на 1000 жителей, пишет espanarusa.com.

Интрига ситуации заключается в том, что предыдущая исполнительная власть выступала за отмену обязательного наличия телефонных будок. Инициатива отмены также поддерживается Национальной комиссией по рынкам и конкуренции, которая неоднократно высказывалась в пользу того, чтобы вывести будки из коммуникационной системы в связи с тем, что они почти не используются. Однако королевский указ, который будет принят сегодня, отменяет обязательность только двух услуг связи, включенных в универсальную службу: пользование телефонными справочниками и консультационную службу по номерам абонентов.

Правительство приняло решение оставить телефонные будки для того, чтобы иметь возможность провести подробный анализ необходимости этой услуги в различных регионах страны. Это поможет выяснить ее конкурентоспособность, обозначить неэффективные районы и на основе этих данных в дальнейшем принять решение по постепенной «отмене» телефонных будок в Испании.