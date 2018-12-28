Государство «спасет» телефонные будки в Испании
В настоящее время в Испании насчитывается около 16 000 телефонных будок общего пользования.
Таким образом всем гражданам, независимо от их местонахождения, гарантируется возможность пользования качественными услугами связи по доступной цене. Согласно правилам, на данный момент в каждом муниципалитете должен быть как минимум один общественный телефон на 1000 жителей, пишет espanarusa.com.
Интрига ситуации заключается в том, что предыдущая исполнительная власть выступала за отмену обязательного наличия телефонных будок. Инициатива отмены также поддерживается Национальной комиссией по рынкам и конкуренции, которая неоднократно высказывалась в пользу того, чтобы вывести будки из коммуникационной системы в связи с тем, что они почти не используются. Однако королевский указ, который будет принят сегодня, отменяет обязательность только двух услуг связи, включенных в универсальную службу: пользование телефонными справочниками и консультационную службу по номерам абонентов.
Правительство приняло решение оставить телефонные будки для того, чтобы иметь возможность провести подробный анализ необходимости этой услуги в различных регионах страны. Это поможет выяснить ее конкурентоспособность, обозначить неэффективные районы и на основе этих данных в дальнейшем принять решение по постепенной «отмене» телефонных будок в Испании.