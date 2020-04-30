Граждан Грузии вернут спецрейсом из Испании

Несумевшие вовремя покинуть Испанию граждане Грузии возвращаются на родину – чартерный рейс Мадрид-Тбилиси будет выполнен в четверг, 30 апреля, сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-службе МИД.

Из-за распространения коронавируса, с 20 марта практически полностью прекратилось авиасообщение Грузии с другими странами. Полеты осуществляет только авиакомпания Georgian Airways, которая вывозит граждан Грузии из зарубежных стран. Правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения граждан – рейс Мадрид-Тбилиси – очередной в расписании, установленном координационным советом.

"Среди пассажиров есть лица с особыми потребностями и хроническими заболеваниями, беременные женщины, студенты, несовершеннолетние, и лица, оставшиеся без убежища из-за распространения пандемии коронавируса в Испании", - сообщили в МИД.

На борту также будут транзитные пассажиры из Латинской Америки. В частности, из Уругвая, пишет sputnik-georgia.ru.

Как отметили в ведомстве, благодаря консультациям посольства Грузии в Буэнос-Айресе с МИД Аргентины и Национальной службой миграции, гражданам Грузии позволили пересечь границу Уругвай-Аргентины, которая закрыта из-за санитарного кризиса.

На границе их встретили представители посольства Грузии и доставили в аэропорт Буэнос-Айреса. Граждане Грузии вылетели в Испанию рейсом Буэнос-Айрес–Мадрид, которым правительство Испании репатриировало своих граждан.

По определенному координационным советом расписанию, спецрейсы были осуществлены из разных городов мира, в том числе из Берлина, Вены, Лондона, Афин, Амстердама, Пекина, Рима, Парижа, Тель-Авива, Барселоны, Варшавы и Ларнаки.

По данным на 30 апреля, посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь 17 072 гражданам и помогли вернуться на родину 8 728.

В связи с распространением в мире опасного вируса COVID-19, внешнеполитическое ведомство Грузии в координации с диппредставительствами за рубежом активно работает над оказанием помощи гражданам страны, которые находятся за пределами Грузии. По мере необходимости их обеспечивают жильем, едой и медикаментами. Им также оказывается помощь в возвращении на родину.

Следующий спецрейс Вена-Тбилиси состоится 1 мая. На 2 мая намечен рейс Прага-Тбилиси. На 5 мая – Афины-Тбилиси, на 7 мая – Амстердам-Тбилиси, и на 9 мая – Берлин-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Билеты, как правило, поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.

С 21 марта в Грузии введено чрезвычайное положение. К этому времени число инфицированных COVID-19 в стране составляет 539 человек, из них умерло шесть, а вылечились 178 человек.