Гризманн - лучший игрок финала Лиги Европы

Четверг, 17 Май 2018 Испания Испания

Гризманн - лучший игрок финала Лиги Европы

Технические наблюдатели УЕФА назвали французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна лучшим футболистом финального матча Лиги Европы-2017/18.

В среду «Атлетико» разгромил «Марсель» в Лионе со счетом 3:0 и стал победителем Лиги Европы. Гризманн забил два мяча, отличившись на 21-й и 49-й минутах.

«Кроме отличной реализации он показал прекрасное качество игры при владении мячом, а также выдал впечатляющий объем работы без мяча», — заявил Томас Шааф, работавший на матче в качестве технического наблюдателя.

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