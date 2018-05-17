Гризманн - лучший игрок финала Лиги Европы

В среду «Атлетико» разгромил «Марсель» в Лионе со счетом 3:0 и стал победителем Лиги Европы. Гризманн забил два мяча, отличившись на 21-й и 49-й минутах.

«Кроме отличной реализации он показал прекрасное качество игры при владении мячом, а также выдал впечатляющий объем работы без мяча», — заявил Томас Шааф, работавший на матче в качестве технического наблюдателя.