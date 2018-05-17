Гризманн - лучший игрок финала Лиги Европы
Технические наблюдатели УЕФА назвали французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна лучшим футболистом финального матча Лиги Европы-2017/18.
В среду «Атлетико» разгромил «Марсель» в Лионе со счетом 3:0 и стал победителем Лиги Европы. Гризманн забил два мяча, отличившись на 21-й и 49-й минутах.
«Кроме отличной реализации он показал прекрасное качество игры при владении мячом, а также выдал впечатляющий объем работы без мяча», — заявил Томас Шааф, работавший на матче в качестве технического наблюдателя.
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