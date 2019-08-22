Группа друзей выкупила испанскую заброшенную деревню

Четверг, 22 Август 2019 Испания Испания

Группа друзей выкупила испанскую заброшенную деревню

На покупку деревни друзья потратили около 140 тысяч евро.

В испанском регионе Галисия группа друзей вложила свои сбережения в заброшенную деревню. Деревня расположена недалеко от одного из самых известных маршрутов паломничества в Сантьяго-де-Компостела.

Деревня пустовала почти 50 лет, и сейчас находится в состоянии полного разорения. В деревне есть два разрушенных коттеджа, несколько амбаров, которые можно переделать в жилые помещения. Молодые люди планируют отреставрировать дома, привести населенный пункт в порядок и жить там на пенсии. На покупку деревни друзья потратили около 140 тысяч евро, пишет realty.vesti.ru.

По оценкам экспертов, в Испании насчитывается около 3000 заброшенных деревень, в основном в Галисии, Кастилии и Леоне, Арагоне и Астурии. В этих регионах действуют специальные программы, которые направлены на возрождение таких заброшенных населенных пунктов, передает издание The Local.

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