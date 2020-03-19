Группа Inditex обеспечит Испанию медицинскими масками

Четверг, 19 Март 2020 Испания Испания

Группа Inditex обеспечит Испанию медицинскими масками

Текстильная группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho и Uterqüe) собирается наладить собственное производство средств индивидуальной защиты.

А пока обеспечит поставки медицинских масок в Испанию из других стран, прежде всего, Китая.

На этой неделе Inditex уже завезла в Испанию 10 тысяч защитных масок. И собирается поставить ещё 300 тысяч хирургических масок. Представители компании обещают задействовать все логистические ресурсы, чтобы в стране не было недостатка в средствах индивидуальной защиты, пишет noticia.ru.

На этой неделе Inditex отчиталась о финансовых результатах за последний налоговый период (с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020-го). Чистая прибыль составила 3 млрд 639 млн евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)