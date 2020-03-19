Группа Inditex обеспечит Испанию медицинскими масками
Текстильная группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho и Uterqüe) собирается наладить собственное производство средств индивидуальной защиты.
А пока обеспечит поставки медицинских масок в Испанию из других стран, прежде всего, Китая.
На этой неделе Inditex уже завезла в Испанию 10 тысяч защитных масок. И собирается поставить ещё 300 тысяч хирургических масок. Представители компании обещают задействовать все логистические ресурсы, чтобы в стране не было недостатка в средствах индивидуальной защиты, пишет noticia.ru.
На этой неделе Inditex отчиталась о финансовых результатах за последний налоговый период (с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020-го). Чистая прибыль составила 3 млрд 639 млн евро.