Грузинский футболист будет играть в испанском "Расинге"

"Я горжусь тем, что играю за такой большой клуб, как этот", - заявил 24-летний грузинский полузащитник Георгий Папунашвили, которого официально представили журналистам в качестве нового игрока "Расинга".

Пресс-конференция с участием "Папу", так прозвали футболиста испанские болельщики, прошла на грузинском языке.

Георгий отметил, что у него нет проблем в общении с командой, хотя ему придется улучшить свой испанский, пишет sputnik-georgia.ru.

"Я поздравляю нашего нового тренера Хосе Луиса Олтра с назначением. До конца сезона еще много времени и если мы будем единым целым, то сможем остаться в лиге", - добавил Папу.

Сейчас новый клуб Папунашвили находится на последнем месте во втором дивизионе Испании - "Сегунда Дивизион". До "Расинга" грузинский полузащитник играл за "Сарагосу".

Георгий Папунашвили - воспитанник тбилисского "Динамо", за основной состав которого он дебютировал в 2013 году. В сезоне 2014/2015 годов он стал лучшим бомбардиром "Динамо", забив 14 мячей.

За главную сборную Папу дебютировал 14 октября 2014 года в матче против Гибралтара.