Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Политические круги Каталонии, выступающие за независимость, хотят предложить легендарному экс-футболисту и тренеру Хосепу Гвардиоле участие в выборах с перспективой возглавить правительство региона, пишет газета Confidencial.

По данным издания, кандидатуру Гвардиолы в качестве главы движения "Вместе за Каталонию" (JxCAT) изучает Артур Мас – бывший глава женералитета и лидер Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT). Эту информацию также подтвердили источники в окружении Карлеса Пучдемона – еще одного экс-главы Каталонии, ныне проживающего в Бельгии, пишет РИА Новости.

Источники также сообщают, что сам Гвардиола не намерен продлевать контракт с английской футбольной командой "Манчестер Сити" и готов вернуться в Барселону.

Началу политической карьеры тренера может помешать календарь: футбольный сезон заканчивается в июне, а нынешнее руководство Каталонии стремится провести выборы как можно раньше, считает газета.

В так называемом референдуме о независимости, который вопреки решению Конституционного суда и позиции центрального правительства провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% из которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании с согласия сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

Новые выборы состоялись в декабре 2017 года, по их итогам партиям, выступающим за независимость, вновь удалось получить абсолютное большинство в региональном парламенте.

На прошлой неделе в Каталонии, после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости, началась новая волна протестов.