Хамон – главная составляющая подарочных корзин в Испании

Пятница, 07 Декабрь 2018 Испания Испания

Хамон – главная составляющая подарочных корзин в Испании

В Испании давно существует традиция дарить на рождественские праздники корзины с деликатесами друзьям, родственникам и коллегам.

В последнее время она вновь набирает популярность. Как сообщает портал Mi Jamón Ibérico, одним из самых ценных продуктов в Испании всегда был хамон, и сейчас он также продолжает оставаться главной составляющей рождественской корзины. По мнению экспертов портала, «подарить хамон иберико значит подарить ни с чем не сравнимые гастрономические впечатления». Его советуют дополнить выдержанным сыром, вином и изысканными домашними десертами, пишет noticia.ru.

В Mi Jamón Ibérico отмечают, что традицоинный испанский деликатес также не заменим на банкетах и на рождественском столе, при этом речь идет о целом ритуале: подготовка, нарезка, подача и наслаждение каждым кусочком.

Среди иберийского хамона портал особо выделяет хамон из Хабуго – муниципалитета, расположенного в горах Арасена в Уэльве. Этот продукт относится к наименованиям, защищенным по происхождению (DOP), и, по словам специалистов, при выборе хамона стоит обращать внимание на этикетку DOP, которая свидетельствует о высоком качестве.

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